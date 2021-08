Zuerst wurden zu einem Amazon-Kunden nach Rammelsbach ein Päckchen geliefert, das er gar nicht bestellt hatte. Dann kamen Rechnungen per Post über nicht-georderte Waren. Und schließlich das Schreiben eines Inkassobüros – obwohl er mehrfach beim Online-Versandhändler reklamiert hatte. Nun soll eine Strafanzeige Ruhe in die Angelegenheit bringen.

Sein Kundenkonto sei quasi gespiegelt worden, ein zweites, identisches angelegt worden, berichtet der Geschädigte der RHEINPFALZ. Das hätten Amazon-Mitarbeiter ihm am Telefon mitgeteilt. Dass er Zahlungsaufforderungen über Bestellungen bekam, „die ich nicht getätigt habe“, begann im vergangenen September – die Waren, die im Sommer bei ihm landeten, hatte er nach einem Telefonat mit dem Amazon-Service zurückgeschickt, sich erst mal nichts dabei gedacht.

Als dann sieben falsche Rechnungen von Amazon Payments bei ihm gelandet waren, hängte er sich wieder ans Telefon. Das zweite Konto sei gelöscht worden, ebenso die Rechnungen, das Mahnverfahren sei eingestellt, sei ihm mitgeteilt worden. „Jedes Mal beteuerte ein Hotline-Mitarbeiter, Amazon könne nichts dafür, und entschuldigte sich.“

Post von der Polizei

Und dann vor zwei Wochen der Schreck: Ein Inkassoschreiben der Firma Paigo flatterte ins Haus. Der Rammelsbacher kontaktierte die Polizei, online gab er eine Strafanzeige auf. Mit deren schriftlicher Bestätigung wandte er sich wiederum an das Inkassobüro, das damit die Forderungen einstellte. Inzwischen hat er im Internet recherchiert, ist auf viele ähnliche Fälle mit Paigo gestoßen: „Das ist das Inkassounternehmen von Amazon, Nachfolger von Infoscore.“ Entgegen anderslautender Behauptungen seien die Schreiben echt, betont er.

In solchen Fällen Strafanzeige zu stellen, rät auch Andreas Wittkowski vom Kriminaldienst der Polizei in Kusel. Er ist häufig mit Onlinedelikten befasst und erklärt auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Es ist oftmals so: Wenn Inkassobüros Post von der Polizei bekommen, wird weitestgehend storniert. Dann ist dokumentiert: Der meint es ernst, die Bestellung hat er tatsächlich nicht gemacht.“ Doch nicht immer sei das der Fall, manchmal gingen die Forderungen auch weiter. Das sei allerdings eine zivilrechtliche Angelegenheit.

Spur ins Nichts

Die Polizei trete teilweise mit den Inkassobüros in Kontakt, um herauszufinden, was von wem bestellt wurde – „es gibt ja auch andere Firmen als Amazon“. Doch sei meist in der Verfolgung solcher Onlinedelikte irgendwann ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergehe. „Diejenigen, die so einen Kreis von Betrügereien aufziehen, wissen auch, wie man sich verschleiert“, sagt Wittkowski.

Bei einem doppelten Konto wie im Rammelsbacher Fall findet der Geschädigte in seinem Kundenkonto keinen Hinweis auf den Missbrauch. Es kann aber auch vorkommen, dass Hacker sich direkt einloggen, eine Bestellung aufgeben und einfach eine andere Lieferadresse angeben – die dann klar sichtbar in den Einstellungen zu finden ist. Doch selbst das hilft nicht unbedingt, die Täter zu finden. Wittkowski spricht von angemieteten Paketfächern, von Prepaid-Karten, für die man sich nicht registrieren muss. Und führe die Spur ins Ausland, sei es sowieso noch schwieriger. Die Vorgehensweise ähnele sich immer, sagt der Polizist.

Vielfältige Betrugsmaschen

Meist könne man nicht sagen, wie die Betrüger an die Daten gelangt sind – durch Unvorsichtigkeit des Betrogenen, Phishing oder gar Datenhandel im Darknet. „Das ist sehr vielfältig“, sagt Wittkowski und rät: „Lieber mal eine Mail, mit der ich nichts anfangen kann, ungelesen lassen, bevor man sich was einfängt, etwa einem Link folgt und dann einen Trojaner auf dem PC hat.“ Außerdem: regelmäßig die Passwörter ändern.

Der Rammelsbacher Geschädigte kennt die Warnungen der Polizei, dass man mit seinen Kundendaten online vorsichtig umgehen soll. „In meinem Fall hätte der Passwortwechsel nichts gebracht“, ist er überzeugt. Die hatten ja auch meine E-Mail-Adresse gar nicht, alles kam per Post. Er vermutet einen „erheblicher Missbrauch von Kundendaten, ein Datenleck“ und findet es „schlimm, dass diese persönlichen Daten so zugänglich sind. Man hat als Kunde ja keine Chance“. Auf eine lange E-Mail mit der Bitte um Informationen zu seinen gespeicherten Daten und wie damit umgegangen werde, habe der Konzern nicht reagiert. Aber er will weiter bei dem Online-Versandriesen bestellen, bei dem er schon seit vielen Jahren das nun gehackte Kundenkonto hat. „Es gibt doch kaum eine Möglichkeit, gerade zurzeit“, sagt er resigniert.

„Immer mehr Bedeutung“

Die Polizei weist jährlich bei der Vorstellung ihrer Kriminalstatistik darauf hin, dass bei Betrugsdelikten „das Tatmittel Internet“ immer mehr Bedeutung gewinne. In der Kriminalstatistik 2019 – die für das vergangene Jahr wird meist im März veröffentlicht – weist das Polizeipräsidium Westpfalz 282 Fälle mehr als im Vorjahr im Bereich Vermögens- und Fälschungsdelikte mittels Internet aus – 188 davon im Tatbestand Warenbetrug. Während die Anzahl der Fälle in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist, ist die Aufklärungsquote zurückgegangen: Bei 1180 Fällen in 2015 konnten 93,6 Prozent aufgeklärt werden, von 1246 in 2019 nur 80,5 Prozent.

Dieser Trend ist auch im Bereich der Polizeiinspektion Kusel zu beobachten: Von 387 Betrugsdelikten entfielen im vorvergangenen Jahr 214 auf Waren- und Warenkreditbetrug über Internet. Für das Jahr 202 zeichnet sich laut Christoph Maurer, Leiter der Polizeiinspektion Kusel, ein leichter Rückgang ab. Er erklärt auf Anfrage der RHEINPFALZ: „Dies ist ein erfreulicher Aspekt, da grundsätzlich zu befürchten war, dass die Kriminalität im Internet aufgrund zu erwartender höherer Nutzung – wegen Beschränkungen durch die Corona-Bekämpfungsverordnungen – steigen würde.“