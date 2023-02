Ausläufer eines Sturmtiefs verdrängen kurz vor den Fasnachtstagen die Sonne. Wind und Regen allerdings sollten rechtzeitig zu Rosenmontag wieder verschwinden. Es winken sonnige närrische Tage.

Die Großwetterlage stellt sich um. Die für das freundliche und trockene Wetter verantwortliche Hochdruckzone wird nach Süden verdrängt, somit können uns die Ausläufer eines vom Atlantik über Südskandinavien bis nach Russland wandernden Sturmtiefs beeinflussen und am Wochenende einen eher ungemütlichen Wettercharakter einleiten. So wie es derzeit aussieht, baut sich aber am Sonntag über den Britischen Inseln ein neues stabiles Hochdruckgebiet auf, das an den Fasnachtstagen an Einfluss auf das Wetter der Region gewinnt.

Vorhersage

Donnerstag: Sonne und durchziehende Wolkenfelder wechseln sich ab. Es bleibt meistens trocken. Die Temperaturen steigen tagsüber zum Teil wieder auf zweistellige Werte.

Freitag: Bei spürbarem Wind halten sich oft dichte graue Wolken, aus denen es ab und zu auch etwas tröpfeln oder nieseln kann. Die Niederschlagsmengen bleiben aber eher gering. Nachts wird es milder, tagsüber kühlt es wegen mangelnder Sonneneinstrahlung ein wenig ab.

Samstag: Bei abflauendem Wind fällt aus kompakten Schichtwolken gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Gegen Mittag lugt vielleicht auch mal die Sonne hervor. Die Temperaturen bleiben mild. Zum Abend hin wird der Regen von Norden her teilweise intensiver.

Sonntag: Nach Abzug des Regenbandes bleiben die Wolken zunächst in der Überzahl. Im Tagesverlauf sollte sich aber immer öfter die Sonne in Szene setzen. Mit dem auf Nord bis Nordost drehenden Wind wird es jedoch spürbar kühler. In der Nacht auf Rosenmontag droht unter Sternenhimmel wieder leichter Frost.

Weiterer Trend

An den Faschingstagen und an Aschermittwoch gibt es reichlich Sonnenschein und meist nur lockere Wolken. Die Tagestemperaturen steigen allmählich wieder an. Nachts muss allerdings mit leichtem Frost gerechnet werden.