KUSEL. „Verführung auf Italienisch“: So lautet schon seit 14 Jahren alljährlich Mitte Juli das Motto in der Kreisstadt: Zweimal in Folge allerdings sind die „Italienischen Nächte“ flachgefallen. Nach der Corona-Pause folgt aber am Wochenende – Freitag und Samstag, 8. und 9. Juli – eine neue Auflage.

Organisator Giuseppe di Fede setzt dabei auf Bewährtes – also Musik und kulinarische Spezialitäten vorwiegend aus Bella Italia. Das sollte wieder für Geselligkeit auf dem Kochschen Markt bürgen, sind doch die Italienischen Nächte seit Anbeginn ein Publikumsmagnet, sofern das Wetter mitspielt.

Am Freitag geht es um 18 Uhr offiziell los. Die Interessengemeinschaft Kusel macht Laune, lädt zu einem Spaziergang durch Kuseler Geschäfte ein. Jene, die mitmachen, halten ihre Ladentüren bis 22 Uhr offen. Schauplatz des geselligen Treibens ist der Kochsche Markt, wo am Freitag- wie auch am Samstagabend Musik live erklingt.

Einschränkungen im Verkehr

Wegen des Fests kommt es bereits jetzt zu Verkehrseinschränkungen. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, ist die Ringstraße zwischen Tiefgarage und Abzweigung Trierer Straße voll gesperrt. Die Fußgängerzone wird während der Festtage für Autoverkehr gesperrt, der Kochsche Markt bleibt komplett Festgästen vorbehalten, Anlieferverkehr ist nicht möglich. Auch der Parkplatz hinter der Engel-Apotheke und der Gaststätte Revilo ist nicht nutzbar.