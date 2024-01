Auf Schnee und Frost folgte zum Wochenstart Schmuddelwetter. Zum Wochenende hin ändert sich die Lage erneut. Ohne zu viel verraten zu wollen: Der Regenschirm kann zu Hause bleiben.

Bis Freitag ziehen noch kleinere Störungsgebiete über die Region. Hinter einer schwachen Kaltfront gelangt dabei kühlere Luft nach Südwestdeutschland. Anschließend sorgt ein Hochdruckgebiet für freundliches und trockenes Wetter. Das Hoch wandert bis Sonntag nach Rumänien, bleibt aber bis zu Beginn der neuen Woche noch wetterbestimmend.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag beginnt mit dichten Wolken. Gebietsweise kann es regnen oder nieseln. Nach einigen Auflockerungen mit schüchternen Sonnenstrahlen sind im Laufe des Nachmittags örtlich Schauer möglich, die sich von Westen her der Region nähern. Die Temperaturen bewegen sich bei eher ruhigen Windverhältnissen im milden Bereich.

Freitag: Zum Ende der Arbeitswoche überquert die Region von Westen ein Regenband. Der Wind kann dabei auffrischen. Am Nachmittag reißt die Wolkendecke auf und macht der Sonne Platz. Die anfangs milden Temperaturen gehen im Tagesverlauf zurück. In der Nacht auf Samstag droht bei klarem Sternenhimmel und nahezu Windstille leichter Frost.

Samstag: Freundliches und trockenes Wetter bestimmt den Start ins Wochenende. Nach Auflösung einiger Frühnebelfelder verwöhnt uns längere Zeit die Sonne von einem lediglich mit lockeren Wolkenfeldern überzogenen Himmel. Dazu bewegen sich die Temperaturen bei nur schwachem Wind im erträglichen Bereich.

Sonntag: Es ziehen vermehrt hohe und mittelhohe Wolkenschleier übers Land, die die Sonne zeitweise milchig einhüllen, insgesamt bleibt es aber freundlich. Nach zum Teil leicht frostiger Nacht wird es tagsüber recht mild.

Weiterer Trend

Am Montag nimmt die Bewölkung zu, ansonsten ändert sich an der Wetterlage wenig. In der Nacht zum Dienstag fällt gelegentlich Regen. Anschließend gehen die Temperaturen leicht zurück. Ab Mittwoch wird es voraussichtlich wieder etwas freundlicher und für die Jahreszeit zu mild.