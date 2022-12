Der Winter könnte zum Wochenende hin ein erstes Ausrufezeichen in der Region setzen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kann sich örtlich eine dünne Schneedecke bilden. Bis Mitte kommender Woche dürfte es winterlich bleiben.

Eine schmale Hochdruckzone über Mitteleuropa wird von zwei Tiefdruckgebieten in die Zange genommen. Das Tief über der Nordsee füllt sich bis zum Wochenende auf, das andere, von den Azoren kommende, wandert über das westliche Mittelmeer hinweg nach Italien. Das von ihm transportierte schlechte Wetter könnte allerdings am Samstag und Sonntag auch in unsere Region vordringen. Die Niederschläge können dann bis in tiefere Lagen als Schnee vom Himmel fallen.

Vorhersage

Donnerstag: Anfängliche Wolkenlücken, durch die hin und wieder die Sonne scheint, schließen sich im Laufe des Vormittags. Nur selten fällt Regen oder Schnee. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Vorwinterbereich. In der Nacht auf Freitag klart der Himmel stellenweise auf, sodass örtlich Frost möglich ist.

Freitag: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder, sowie Gefahr von anfänglicher Reifglätte wechseln sich tagsüber Sonne und lockere Wolken miteinander ab. Die Höchsttemperaturen verändern sich kaum.

Samstag: Der Tag startet kalt und freundlich. Zunächst zeigt sich vielerorts die Sonne. Im Laufe des Nachmittags trübt sich der Himmel ein, und ab dem Abend sowie in der Nacht auf Sonntag ist leichter Schneefall möglich. Vorsicht: Es kann glatt werden.

Sonntag: Eine kompakte, graue Wolkenschicht, hält sich nahezu den gesamten Tag. Es kann vermehrt schneien, und bei winterlichen Temperaturen könnte sich zumindest eine dünne Schneedecke bilden. Auf Straßen und Gehwegen muss mit erhöhter Glätte gerechnet werden.

Weiterer Trend

Bis Mitte nächster Woche scheint es winterlich weiter zu gehen. Gelegentlich kann es schneien. Die Sonne zeigt sich nur selten am Himmel. Die Temperaturen liegen tagsüber knapp über oder unter dem Gefrierpunkt. Nachts kann es mäßig Frost geben.