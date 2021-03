Rund 56.000 Wahlberechtigte im Landkreis sind dazu aufgerufen, am Sonntag über die Zusammensetzung des rheinland-pfälzischen Landtages zu entscheiden – und auch darüber, welcher Direktkandidat sich künftig in Mainz für die Belange des Kreises einsetzt. Die Corona-Einschränkungen stellte auch die Organisatoren der Wahl vor Herausforderungen. In Altenglan beispielsweise gibt es diesmal nicht zwei, sondern lediglich ein Wahllokal. In den vergangenen Jahren waren die Wähler auf einen Klassensaal in der Realschule Plus und auf die Schulturnhalle aufgeteilt. Wie Ortsbürgermeisterin Yvonne Draudt-Awe berichtete, ließen sich die wegen Corona verfügten Abstandsgebote in einem Klassensaal nur schwer umsetzen, sodass die Wahl lediglich in der Schulturnhalle stattfinden. Mit einem zu großen Andrang sei nicht zu rechnen, da diesmal ein hoher Anteil an Bürgern das Angebot der Briefwahl genutzt hätten – bis Mittwoch hatten mehr als 23.000 Wahlberechtigte im Kreis Briefwahl beantragt. Damit sich die Besucher des Wahllokals nicht zu nahe kommen, gilt in der Schulturnhalle Einbahnregelung. Absperrbänder wurden bereits aufgehängt.