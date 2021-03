Das Job-Center in Kusel stand am Donnerstag kurz im Blickpunkt der landesweiten Aufmerksamkeit – die Folge einer kleinen Panne beim Sozialgericht in Speyer.

Dort hat laut Pressemitteilung ein Empfänger von Arbeitslosengeld II aus Kusel geklagt, um wegen seiner Ausgaben für Corona-Schutzmasken mindestens zehn Euro im Monat mehr zu erhalten. Das Gericht lehnt seine Forderung ab. Selbst FFP2-Masken seien mittlerweile bei Discountern für weniger als einen Euro zu bekommen. Außerdem verwies das Gericht auf noch günstigere OP-Masken. Besagte Ausgaben seien hinnehmbar, zumal durch die Corona-Pandemie weniger Kosten für Freizeit, Kultur und Unterhaltung anfielen.

Der Kuseler Jobcenter-Geschäftsführer Peter Simon war auf Anfrage erstmal ratlos, da er von dem Fall überhaupt nichts wusste. Er recherchierte spontan – und dabei stellte sich heraus, dass die Pressestelle des Landesgerichts in Speyer die Jobcenter von Kusel und Landau verwechselt hatte.

150 Euro gibt es bis Juni

Simon kennt aber die aktuell unterschiedlichen Rechtssprechungen zu dem Thema. Das Sozialgericht Karlsruhe hatte anders entschieden und einem Kläger gar 129 Euro im Monat zusätzlich eingeräumt.

In Landau, Karlsruhe und Kusel gibt es auf jeden Fall spätestens im Juni die 150-Euro-Corona-Sonderzahlung, die der Bund für Leistungsempfänger beschlossen hat.