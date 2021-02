Die Bürokratie hat manchmal so ihre Tücken. Da weiß hin und wieder die eine Hand nicht, was die andere so treibt. Ein Beispiel aus Schönenberg-Kübelberg.

Eine Familie aus Sand hatte vergangenes Jahr den Antrag auf eine Baugenehmigung beantragt. Sie wollte ihr Dachgeschoss ausbauen und zwei Dachgauben errichten. So weit, so gut – dachte man zumindest. Denn der Ortsgemeinderat lehnte wie auch die Bauaufsichtsbehörde das Vorhaben ab. Der Rat orientierte sich bei seiner Entscheidung an den Vorgaben des Bebauungsplans. Dieser sieht in dem Bereich, in dem die Familie ihr Häusle hat, keine Dachgauben vor. Nun ist das, wie anfangs erwähnt, mit der Bürokratie so eine Sache. Die Sänner Familie begab sich auf Spurensuche, und siehe da: In ihrer Nähe fand sie etliche Häuser mit Dachgauben. Sie machte Fotos und schickte diese an die Bauabteilung der Verwaltung. Die schilderte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass tatsächlich in der Nachbarschaft des Hauseigentümers einige Ausnahmen erteilt worden seien. Diese wiederum waren dem Ortsgemeinderat nicht bekannt. Der kassierte in der jüngsten Sitzung seine Entscheidung vom März und gab grünes Licht für den Gaubenbau. Ende gut, alles gut.