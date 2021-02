Die Sonne steht am Himmel, die Temperaturen steigen, die Menschen zieht’s an die frische Luft. Ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis ist der Ohmbachsee, ein stilles Örtchen in der Natur. Apropos stilles Örtchen: Den Besuchern des Ohmbachsees stehen nicht nur Skulpturenpark, Wasserspielplatz und – wenn es Corona wieder zulässt – Gastronomie zur Verfügung, sondern auch eine öffentliche Toilette. Manchmal pressiert’s eben. Aus unerfindlichen Gründen neigt der eine oder andere dazu, das Klo zu benutzen, im Anschluss aber nicht zu putzen. Leidtragende sind die freiwilligen Helfer des Angelsportvereins Westrich, die diese Aufgabe übernehmen. Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal hat die Besucher erneut darum gebeten, die Toilette „so zu hinterlassen, wie man sie selbst gerne anzutreffen wünscht“, heißt es in einer Mitteilung – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Was würden Sie sagen, wenn Sie die Tür zu einer versifften Toilette öffnen. Wir können es uns denken: „Oh ...“.