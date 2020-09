Etwas zu rasant ist ein Lastwagenfahrer am Montagmittag am Ortsausgang von Glanbrücken gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer in Richtung Offenbach-Hundheim unterwegs, als er am Ortsausgang von Glanbrücken mit seinem Gefährt zunächst gegen den rechten Bordstein stieß, gegenlenkte und daraufhin links über eine Verkehrsinsel fuhr. Außerdem habe er ein Verkehrsschild touchiert und dabei sei der linke Außenspiegel seines Lastwagens abgerissen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 300 Euro. Gegen den Fahrer sei wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit eine Verwarnung mit entsprechendem Verwarngeld ausgesprochen worden.