In der Rammelsbacher Glanstraße hat die Polizei am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr einen 48-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen: Wie die Beamten mitteilen, roch es deutlich nach Alkohol, als sie ihn kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde einbehalten und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.