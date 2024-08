So schnell kann’s gehen – die letzte Ferienwoche steht vor der Tür. Den Abschluss der RHEINPFALZ-Ferienaktionen macht wahrlich ein Klassiker: Bogenschießen in Hinzweiler. Am Mittwoch, 21. August, können sich 20 RHEINPFALZ-Leser – empfohlen wird ein Mindestalter von zehn Jahren – beim Bogenschießen auf dem 3D-Parcours in Hinzweiler probieren. Ab 10 Uhr zeigen Mitglieder der Schützengilde Hinzweiler den Teilnehmern den Umgang mit Pfeil und Bogen. Im Schützenheim geht’s zunächst um die Grundlagen, und es werden die ersten Pfeile auf Zielscheiben geschossen. Anschließend werden auf dem 3D-Parcours verschiedene Kunststofffiguren ins Visier genommen. Festes Schuhwerk ist zu tragen, geschlossene Kleidung wird empfohlen. Wer teilnehmen möchte, muss sich – zwingend – am heutigen Montag, 19. August, über die Redaktion anmelden. Dazu ist lediglich zwischen 10 und 12 Uhr die Telefonnummer 06381 921217 anzurufen.