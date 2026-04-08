Gut voran geht es mit der Umgestaltung des Bolzplatzes in Brücken. Manche Bereiche sind bereits fertig. Die Zeit drängt auch schon.

Auch an diesem sonnigen Vormittag sind ehrenamtliche Helfer am Schaffen. Am Mehrgenerationenplatz in Brücken geht es voran. Das Fundament ist bereits fertig. Nun vermessen zwei Männer das Beachvolleyballfeld. Grüne Kreuze zeigen, wo die Pfosten für das Netz aufgestellt werden sollen. Das Netz liegt am Straßenrand bereit.

Beide Männer lachen, sind gut gelaunt. „Was sollen wir sonst auch tun, wir sind doch Rentner“, erklärt ein Mann grinsend und geht mit dem Kollegen die Umrandung des Feldes ab. Genau um Bürger wie diese ist Ortsbürgermeister Christof Dahl „sehr froh“. Oft seien zwischen acht und 15 Helfer an den „Einsatz-Samstagen“ zur Stelle. Und sogar außerhalb dieser Zeiten wird freiwillig gewerkelt. Selbst der Bagger buddelte unentgeltlich. Dahl spricht ein dickes Lob aus.

Boule-Platz und Picknick-Ecke stehen schon

Fast fertig ist schon das kleine, eingezäunte Fußballfeld, der Soccer-Court mit hohen Seitenwänden, die den Ball daran hindern sollen, weit wegzufliegen. Der geplante Basketballplatz ist indes noch eine Wiese. Seit einiger Zeit bereits in Gebrauch ist dagegen der Boule-Platz. Auch die Picknick-Ecke mit Tisch und Bänken ist installiert. „Bis Ende Juni werden wir das alles schaffen“, gibt sich Dahl zuversichtlich. Schließlich müsse das Vorhaben dann auch fertig sein.

Warum? Zum einen, weil hier am 15. August die Kreisjugend-Olympiade ausgetragen wird. „Das ist fix“, so Dahl. Zum anderen, weil nur, wenn der Termin eingehalten wird, die Fördermittel aus dem Leader-Programm fließen. Immerhin betragen diese 32.700 Euro. Der Rest der Gesamtkosten von 43.600 Euro wird vom Bürgerverein sowie vom Crowdfunding-Projekt der Volksbank Glan-Münchweiler finanziert. Das Projekt, ein gutes Ding, das Weile haben will, läuft bereits seit einigen Jahren.

Umbau vor zweieinhalb Jahren geplant

Schon im November 2023 hatte der Ortsgemeinderat beschlossen, den bisherigen Bolzplatz in einen Mehrgenerationenplatz umzuwandeln. Im folgenden Jahr starteten die Arbeiten. Das neu gestaltete Areal befindet sich hinter der Turnhalle, unweit der Schule. Direkt angrenzend lockt ein mit verschiedenen Geräten bestückter Spielplatz die Jüngsten und komplettiert das Ensemble.

„Vielleicht können wir das Gelände noch um einen Digital-Parcours erweitern“, meint Dahl. Aber das sei momentan Zukunftsmusik, hänge auch von den Kosten ab. Der Mehrgenerationenplatz ist offen und frei zugänglich. Um die Pflege und Instandhaltung werden sich der Bauhof sowie die Ehrenamtlichen aus dem Bürgerverein kümmern.