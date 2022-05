Die Ortsgemeinde Henschtal bleibt am Freitag für zwei Stunden ohne Stromversorgung. War der Ausfall am Mittwochnachmittag noch auf eine Störung zurückzuführen, so sei Abschaltung nun wegen dringender Wartungs- und Sanierungsarbeiten im Stromversorgungsnetz notwendig. Das teilt das Netzteam der Pfalzwerke mit.

Diese Wartungsarbeiten werden am Freitag, 13. Mai, von 09.30 bis 11.30 Uhr erfolgen. Die Pfalzwerke weisen ausdrücklich daraufhin, dass auch die Einspeisung aus eigenen Energie-Erzeugungsanlagen während der laufenden Arbeiten nicht möglich ist und dass empfindliche Geräte – Computer, Fernseher, Telefonanlagen – vom Netz getrennt werden sollten. Fragen dazu beantwortet der Energieversorger unter der Telefonnummer 0621 585 2560.