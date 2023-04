Nach langer Pause richtet der TV Brücken am Freitag wieder einmal seinen Internationalen Volkslauf „Rund um den Ohmbachsee“ aus. Vor vier Jahren wurde zum letzten Mal einer der ältesten Volksläufe im Landkreis gestartet. Coronabedingt konnte er seitdem nicht stattfinden.

Das beliebte Laufereignis wird um 18.45 Uhr mit dem 1000-Meter-Schülerlauf gestartet. Um 19.15 Uhr wird das Läuferfeld auf die große Runde um den Ohmbachsee geschickt. Zeitgleich mit dem Hauptlauf können Einsteiger beim fünf Kilometer langen Schnupperlauf Wettkampferfahrung sammeln und sich zugleich am 10. Firmenlauf beteiligen. Der 33. Ohmbachseelauf fließt diesmal in die Wertung des Laufladencups ein, der aus acht Läufen besteht.

Roger Becker vom TV-Vorstand, wäre zufrieden, wenn wie beim letzten Mal 415 Läufer an den Start gingen. Eine Besonderheit gegenüber den letzten Veranstaltungen ist laut Becker, dass die Auswertung diesmal per Meisterchip durchgeführt wird. Beim Hauptlauf erhalten der schnellste Mann und die schnellste Frau jeweils einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Die Schnellsten der Altersklassen erhalten keine Preise. Dafür bekommt die Jugendfeuerwehr Brücken für jeden Teilnehmer eine Spende in Höhe von 50 Cent.

Anmeldungen noch möglich

Unter den Voranmeldungen sind noch keine Favoriten auszumachen. Bisher haben sich für den Hauptlauf 60 Läufer angemeldet. In den vergangenen Jahren hatten sich die meisten Lauffreunde am Tag der Veranstaltung in die Teilnehmerliste eingetragen. Der Ohmbachseelauf wurde auch schon einmal zum schönsten Lauf der Pfalz gewählt. Nach dem Start in der Dellstraße erreichen die Teilnehmer des Hauptlaufes nach etwa drei Kilometern den Ohmbachsee. Die Strecke führt die Läufer danach um den ganzen See herum, ehe es wieder auf den Rückweg zur Dellstraße geht. Etwa 50 Helfer sind im Einsatz, damit die Veranstaltung reibungslos über die Bühne geht.

Anmeldungen sind kurz vor den Läufen in der Turn- und Festhalle Brücken möglich. Übers Internet können sich Läufer unter www.ohmbachseelauf.de in die Startliste eintragen.