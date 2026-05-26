Im letzten Landesligaspiel der Saison muss der TuS Bedesbach-Patersbach zu Meister Baumholder. Es wird aber nicht der zu befürchtende Sommerkick.

Der Ligaprimus aus Baumholder tat sich in der ersten Hälfte schwer, was an einem mutigen Auftritt der Gäste lag: „Die erste Halbzeit war wirklich eine sehr gute von uns. Da haben wir uns unfassbar ballsicher und gut von hinten, von unserem Torwart angefangen, bis nach vorne durchkombiniert. Baumholder wollte es ganz hoch anlaufen, wir haben da aber immer wieder Lösungen gefunden, das aufzulösen“, erzählt der Bedesbacher Spielertrainer David Becker. Der gute Auftritt des Aufsteigers wurde dann in der 26. Minute mit der Führung belohnt. David Selesi baute sein Torekonto weiter aus. „Wir gehen meines Erachtens absolut verdient mit 1:0 in Führung. Wahrscheinlich müssen wir dann auch das 2:0 nachlegen“, erklärte der 34-jährige Becker.

Der frischgebackene Meister musste in der zweiten Hälfte zulegen – und tat das auch. Ein Doppelwechsel kurz nach Wiederanpfiff brachte nicht nur den entscheidenden Umschwung, sondern auch den Torschützen zum 1:1 auf das Feld. Till Angel, der in der 51. Minute erst den Rasen betrat, erzielte drei Minuten später den Ausgleich. Daraufhin folgte, wie bereits in den Wochen zuvor, ein zwischenzeitlicher Einbruch der „Bepas“. Mit einem Doppelpack in zwei Minuten drehte Niklas Alles das Spiel (57., 58.).

Die Kraft ist weg

„In der zweiten Halbzeit war es anders als in der ersten. Bei Baumholder hat man gemerkt, dass sie das letzte Spiel unbedingt nicht verlieren wollten, gerade, weil sie einige Spieler verabschieden wollten, die ihren letzten Auftritt in Baumholder hatten. Dann fällt das 1:1, und dann folgte unsere schwächste Phase. Der VfR hat das eiskalt ausgenutzt und relativ schnell das 2:1 und 3:1 gemacht. Da hat man gemerkt, dass auch einfach die Kraft weg war. Das war die Wochen zuvor ja auch schon so und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Ich glaube, es ist jetzt auch gut, dass Sommerpause ist“, so der Spielertrainer.

David Selesi wurde nach einem überharten Foulspiel in der 71. Minute von Schiedsrichter Felix Bank vorzeitig in die Kabine geschickt. „Ja, das war natürlich unnötig. Es war wieder David Selesi, der im Zweikampf eigentlich gefoult wird und dann im Nachgang zu hart eingestiegen ist. Für den Schiri war es eine Rote Karte, bei der man nachvollziehen kann, dass er sie gibt“, betonte Becker.

In Unterzahl ohne Chance

Den Schlusspunkt der Partie setzte Nico Schulz in der 75. Minute mit dem 4:1. In Unterzahl konnte sich Bedesbach nicht mehr gegen die Übermacht aus Baumholder aufbäumen, dennoch ist der Trainer nicht unzufrieden: „Ich muss einfach zugeben, dass es für uns eine sehr lange Saison war, eine sehr intensive, sehr anstrengende Runde und dass jetzt am Ende einfach die Kraft ausging. Das ist für mich jetzt allerdings auch kein Problem, dadurch, dass wir den Klassenerhalt schon gesichert haben, bin ich weder sauer, böse, noch enttäuscht“, zeigte sich der 34-Jährige zufrieden.