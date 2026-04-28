Der TuS Bedesbach-Patersbach hat seine ungeschlagene Serie in der Landesliga West ausgebaut. Gegen die TSG Trippstadt sieht es aber lange nicht gut aus.

„Wenn man so spät den Ausgleich erzielt, überwiegt dann tatsächlich die Freude, dass man noch einen Punkt geholt hat,“ erklärte der Bedesbacher Spielertrainer David Becker nach dem 2:2 (1:1) gegen die TSG Trippstadt. Wobei es lange Zeit nicht danach aussah, obwohl die „Bepas“ nach 20 Minuten zunächst in Führung gingen.

Mit seiner Vorpremiere brachte der Spielertrainer seine Mannschaft in Front: „Nach einem Standard ist der Ball von einem Trippstadt-Spieler abgeprallt und mir vor die Füße gefallen. Dann habe ich direkt abzogen und ihn ganz gut getroffen. Das gab es auch noch nie, dass ich so lange kein Tor geschossen habe. Da haben sich die Jungs schon ein bisschen darüber lustig gemacht,“ sagte er schmunzelnd.

Suche nach Lösungen

Nur drei Minuten später erzielte die TSG durch Lucca Laske den Ausgleich. Das 1:1 war auch der Halbzeitstand. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff drehte Trippstadt das Spiel. Fritz Reisinger erzielte die Führung für die Gäste. „Generell mit dem Spiel bin ich nicht zu 100 Prozent zufrieden. Es war jetzt auch kein schlechtes Spiel von uns, aber wir waren nicht so griffig, nicht so aktiv wie die Spiele zuvor,“ gestand Becker.

Der 34-jährige Trainer lobte aber auch den Gegner: „Trippstadt hat es sehr clever gemacht. Sie haben sehr tief gestanden, uns viel den Ball gelassen und auf Fehler gelauert. Und im Umschaltspiel waren sie dann auch brandgefährlich, muss man zugeben. Da sind wir dann auch beim 2:1 in den Konter gelaufen. Da haben wir wenig Lösungen gefunden.“

Später Ausgleich

Mit David Selesi fehlte eine mögliche Lösung Rot-gesperrt. Sein System wollte Becker aber deshalb nicht umstellen: „Wir haben es eins zu eins ersetzt. Mein Bruder hat dann mal wieder von Anfang an gespielt. So dass wir da nicht groß umbauen wollten, auch bewusst nicht.“ Seinen Topscorer vermisste er dennoch: „Er hätte uns mit Sicherheit gutgetan. Zumal er die letzten Wochen wirklich sehr gut drauf war. Jeden Spieler, der über Wochen spielt und dann fehlt, merken wir natürlich. Auch wenn die, die dann reingekommen sind, das natürlich auch gut gemacht haben. Aber ich habe lieber alle an Bord,“ betonte er.

Wie beim Unentschieden gegen Hermersberg die Woche zuvor, war das Spiel fast schon vorbei, als der Ball doch noch einmal im Tornetz zappelte. In der 90 Minute holte Bedesbach durch ein Eigentor der TSG doch noch einen Punkt. „Offiziell war es ein Eigentor, kann man auch so werten. Ich köpfe aufs Tor, der Spieler von Trippstadt will ihn klären und schießt ihn über die Linie. Er wäre aber auch so reingegangen“, so Becker.

Minimalziel erreicht

Durch das 2:2 bleib der TuS in der Tabelle vor Trippstadt und ist dem Klassenverbleib wieder einen Schritt näher. „Also man darf ja auch nie vergessen, ich sage es ja Woche für Woche, wo wir herkommen. Von daher war es das Minimalziel, einen Punkt zu holen, das haben wir erreicht. Insofern bin ich im Nachgang zufrieden. Zumal, wie schon erwähnt, wenn man so einen späten Ausgleichstreffer macht, kann man sich dann auch mehr darüber freuen als umgekehrt, wenn man so spät einen Ausgleich kassiert“, bilanzierte Becker.