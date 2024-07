In dieser Woche stehen gleich zwei Ferienaktionen der RHEINPFALZ und ihrer Partner an: Die Hinter-den-Kulissen-Tour im Westpfalz Klinikum am morgigen Mittwoch, 14 Uhr, und „Kusel, wie es einst mal war“.

Bei diesem Spaziergang werden Erinnerungen lebendig an das Geschäftsleben der 60er, 70er und 80er Jahre. Damals war die Hutmacherstadt der Mittelpunkt für Einkäufe im Kreis. Die Straßen waren gesäumt von Geschäften. Hier konnte man alles kaufen, was man brauchte. Die Geschäftswelt war inhabergeführt und bei den Kunden gut bekannt. Am Donnerstag, 25. Juli, tauchen die Ferienaktion-Teilnehmer noch mal in diese Zeit der Stadt ein.

Der Journalist Hans-Joachim Redzimski hat sie selbst erlebt und erinnert bei dem Nostalgie-Rundgang durch die Kuseler Innenstadt an Geschäfte und Geschäftsleute, an Institutionen des Handels. Klaus-Dieter Schummel, langjähriger Stadtbeigeordneter, wirft dazwischen immer wieder einen Blick auf die Gebäude links und rechts der Straßen. Der Rundgang mit viel Erinnerungspotenzial beginnt um 10 Uhr am Kuseler Bahnhof und dauert etwa zwei Stunden. Eventuell sollten Getränke eingepackt werden.

Wie bei den Ferienaktionen üblich, müssen sich die Teilnehmer vorab anmelden: Dienstag, 23. Juli, von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 06381 921217. Für die Führung im Krankenhaus gibt’s übrigens noch einige freie Plätze – auch dafür kann man sich in diesem Zeitfenster noch anmelden.