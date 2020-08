Am Dienstag, 4. August, steht um 18 Uhr ein Kakteen-Stillleben im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, im Mittelpunkt der Betrachtung. So sind vier Kakteen auf einem Tisch arrangiert, der vor einem geöffneten Fenster steht. Der Blick führt über eine hügelige Landschaft in die Weite des Himmels. Eine Agave auf dem Fenstersims betont Vorder- und Hintergrund der Komposition. Außerdem sind zwei weitere Gegenstände deutlich zu erkennen: ein Tintenglas und eine Armbanduhr.

Stillleben und Fensterbild gehen in diesem bedeutenden Beispiel der „Neuen Sachlichkeit“ von 1926 eine ausdrucksstarke Verbindung ein. Der Maler Georg Scholz (1890-1945) gehört neben George Grosz, Otto Dix, Alexander Kanoldt und anderen zu den Hauptvertretern dieser prägenden Stilrichtung der Zwischenkriegszeit. Ihr künstlerischer Ausdruck konzentriert sich unter anderem auf den Alltagsgegenstand als Bildmotiv und zeichnet sich durch eine klare Bildkomposition aus. Traditionsbewusstsein und Modernität kennzeichnen gleichermaßen diese nuancenreiche Strömung.

Das mpk lädt ein, mit der stellvertretenden Museumsdirektorin Annette Reich einen Blick auf das neu in die Ständige Sammlung integrierte Kakteen-Stillleben eines der bedeutenden Maler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu werfen.

Info

Die Teilnehmerzahl des 15-minütigen Gesprächs „Auf den Punkt gebracht“ ist auf fünf Personen begrenzt, daher bittet das mpk um vorherige telefonische Anmeldung unter 0631 3647-205.

Derzeit ist ein Besuch des Museums unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wie Tragen von Mund-Nasen-Schutz und Einhaltung der Abstandsregeln möglich.