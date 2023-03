Im vergangenen Jahr öffnete der Bundesmusikverband Chor & Orchester sein Förderprogramm „Impuls“ auch für Kreischorverbände. Die Kreischorleiterin Angelika Rübel entwickelte daraufhin eine Idee und reichte einen Antrag ein, der mittlerweile bewilligt wurde: Fast 120.000 Euro stehen dem Kreischorverband Nordwestpfalz nun zur Verfügung, um das Projekt „Visionen und Missionen“ umzusetzen.

17 Ensembles aus dem Kreischorverband nehmen an dem Projekt teil. Darüber hinaus sind auch offene Projekte geplant. Eines davon startet schon am Montag, 13. März, in Waldmohr: das große U-Hu-Projekt 2023 „Gracias a la Vida – Wir danken dir, Leben“. Was an einem Wochenende vor elf Jahren mit einem Sing-Camp für Unter-Hundertjährige auf Burg Lichtenberg erfolgreich begann, findet nun seine Fortsetzung in einem neuen Format: Statt eines Camps finden an verschiedenen Orten im Kreis monatliche Intensivproben am Nachmittag statt.

Durch die Einschränkungen in den vergangenen Jahren ist es um das Chorleben still geworden, und viele Chöre mussten ihre Vereinstätigkeit aufgeben. Der Kreischorverband Nordwestpfalz bietet durch sein Angebot allen Singbegeisterten eine Plattform zum Weitersingen und will darüber hinaus viele Menschen unter 100 und über 60 neu für den Chorgesang begeistern.

Von Wader bis Wecker

Auf dem Programm stehen Songs wie „Heute beginnt der Rest deines Lebens“ (Udo Jürgens), „Gut, wieder hier zu sein“ (Hannes Wader), „J’ai du bon tabac“ (französisches Volkslied), „Wenn der Sommer nicht mehr weit ist“ (Konstantin Wecker) und „Gracias a la Vida“ (aus Chile).

Das Chorleiter-Team besteht aus Angelika Rübel, Matthias Stoffel, Matthias Brill und Johannes Rutz. Neben Waldmohr finden die Proben in Medard (erste Probe am 21. März) und auf Burg Lichtenberg (erste Probe am 27. März) statt. Alle Proben beginnen um 14.30 Uhr und dauern jeweils etwa drei Stunden. Weitere Infos zum Projekt und das Anmeldeformular finden sich online unter www.kcv-nordwestpfalz.de/uhus-2023. Angelika Rübel ist telefonisch unter 0151 61439692 zu erreichen.