Die Fassaden des Mia-Münster-Hauses in St. Wendel werden am Donnerstag, 13. August, zwischen 21.30 und 23 Uhr Projektionsfläche für künstlerische Videos im Rahmen des Projekts „Nachtruf – drive in art – die Kunst lebt“. Die renommierte saarländische Künstlerin Leslie Huppert und ihr Mitarbeiter Henri Rohr haben bereits an mehreren Orten im Saarland ihr digitales Kunstprojekt gezeigt und machen nun auch in St. Wendel Station.

Leslie Huppert hat namhafte saarländische und internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit ihren Arbeiten an dem Projekt zu beteiligen. Die ganz unterschiedlichen Werke wurden dann zu Stop-Motion-Videos zusammengeschnitten, diese dann zu Streams zusammengefügt. Durch die Zusammenführung der einzelnen Arbeiten und die neue Sicht auf die Arbeiten aufgrund der unterschiedlichen Projektionsflächen wird diese Kunstpräsentation zu einem außergewöhnlichen Erlebnis.

Die Idee für dieses Projekt entstand vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die den Kunst- und Ausstellungsbetrieb gänzlich lahmlegte. Mit der Projektion im Außenraum kehrt die Kunst kraftvoll zurück in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit – die Kunst lebt.

Leslie Huppert ist mit ihrem Projekt „Nachtruf“ eine der PreisträgerInnen im Wettbewerb „20 x 1000“ der Union Stiftung, die für Popkultur-, Kultur- und Kreativschaffende im Saarland zur Unterstützung in der Corona-Krise 20 Mal 1000 Euro auslobte.

