Die Orgelandacht in der Meisenheimer Schlosskirche gestaltet am Samstag, 11. Juli, Carla Braun. Ab 11.30 Uhr spielt sie an der historischen Stumm-Orgel Gebete von Julian Franke und Eva Rygusiak. Das Programm der Orgelandacht ist um den Choral „Vater Unser im Himmelreich“ konzipiert.

Carla Braun studierte in Heidelberg Evangelische Kirchenmusik, Meisterkurse bei Martin Sander und Christiane Michel-Ostertun ergänzten ihre Ausbildung. Als Dozentin ist sie an der Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte im hessischen Schlüchtern tätig. Seit Februar ist sie Kreiskantorin in Bad Kreuznach.

Für den 18. Juli wird Miriam Schulze aus Heidelberg erwartet. Den Abschluss der Orgelandachten im Juli gestaltet Markus Piringer aus Aalen am 25. Juli.

