Das Altstadtfest in Ottweiler findet von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Mai, statt. Da mehrere Vereine nicht teilnehmen, beschränkt sich der Veranstaltungsbereich in diesem Jahr auf den Schlosshof, den Rathausplatz und das Pauluseck. Eine Disco am Alten Weiher findet nicht statt. Dennoch sollen Bands, Formationen und Künstler für Stimmung und für ein rundes Programm auf zwei Bühnen in der Altstadt sorgen, kündigt die Stadtverwaltung an. Nach der Eröffnung am Freitagabend, 19 Uhr, spielt die Band Impact. Auf dem Schlosshof wird ein Riesenrad aufgebaut. Für den 29. Mai ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag angekündigt.

Internet



www.altstadtfest.ottweiler.de