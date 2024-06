Bei allerbester Laune haben am Freitagabend einmal mehr Kusels Stadtbürgermeister, die Beigeordneten und die amtierende Kuseline das „Altstadtfest“ eröffnet.

In vielen Gläsern perlte es bereits am frühen Abend. Mit dem offiziellen Startsignal gab’s dann gleich mal ersten Nachschub – mit ungebremstem Schaum. Nach guter und mittlerweile viereinhalb Jahrzehnte alter Tradition ist – wie stets am Freitagabend vor dem zweiten Sommer-Sonntag – das „Hutmacherfest in Kusels Altstadt“ eröffnet worden.

Für Stadtbürgermeister Jochen Hartloff war es ein besonderer Moment: 40 Jahre nach seiner Premiere durfte Hartloff gestern Abend letztmals in offizieller Amts-Mission die ersten Festgäste willkommen heißen. Am Sonntag, dem dritten und letzten Tag des Fests, wird sein Nachfolger gewählt.

Auf 40 Jahre Hutmacherfest hat Jochen Hartloff zurückblicken können. Zwei Enkelkinder waren nah mit dabei und hörten zu. Foto: Christian Hamm

Ein kleines bisschen Wehmut schwang denn mit, als Hartloff seinen Hut nahm. Ihm zur Seite standen vor der Bühne in der Schwebelstraße die Beigeordneten Ulrich Ernst und Julia Bothe, die nach dem Rücktritt von Marktmeisterin Andrea Fauß die organisatorische Arbeit gestemmt haben, wie Hartloff sagte.

Zum Dank gab’s Sonnenblumen – selbstredend auch für Kuseline Jil Biedinger. Ihr als Kuselerin war es eine umso größere Freude, beim Fassanstich den Hammer schwingen zu dürfen. Fürs Fässchen hatte Felix Renner gesorgt, der die Getränkeausstattung des Festbetriebs managt. Mit dabei auch: der Fanfarenzug Kusel unter Stabführung von Dieter Schmitt.

Bis Sonntagabend wird in der Kreisstadt gefeiert. Musik erklingt von drei Bühnen. Haupt-Schauplatz ist der Kochsche Markt. Am Sonntag ist zudem Kinderflohmarkt, einige Geschäfte im Städtchen öffnen ihre Pforten.