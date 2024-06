Bei bester Laune haben am Freitagabend der Stadtbürgermeister, die Beigeordneten und die amtierende Kuseline das „Hutmacherrfest in der Kuseler Altstadtfest“ eröffnet. Bis Sonntagabend noch wird in der Kreisstadt gefeiert – wie alljährlich seit 1979. Für Stadtbürgermeister Jochen Hartloff war der Festauftakt ein ganz besonderer. Mehr dazu lesen sie hier