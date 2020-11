Acht Altreifen und fünf Doppelglasscheiben sind an einem Feldwegen zwischen Hinzweiler und Aschbach oberhalb des Aussiedlerhofes entsorgt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der in die Natur geworfene Müll am Sonntagmorgen entdeckt. Nun werde nach dem Umweltfrevler gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise, etwa darauf, wo an einem Gebäue gerade Fenster ausgebaut oder durch neue ersetzt worden sind. Die Polizeiinspektion in Lauterecken ist unter der Telefonnummer 06382 9110 erreichbar.