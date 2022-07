Die Polizei ist auf der Suche nach einem Umweltfrevler. Jemand hat dieser Tage auf einem Mitfahrerparkplatz auf Ehweilerer Gemarkung vier alte Autoreifen abgekippt. Diese Art illegaler Entsorgung soll nicht ungeahndet bleiben.

Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verursacher. Wer am Parkplatz an der „Brühlhecke“ etwas beobachtet hat, soll sich mit der Kuseler Polizei unter Telefon 06381 9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.