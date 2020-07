Landrat Otto Rubly lädt zu einer „Sprechstunde“ für Dienstag, 18. August, um 9 Uhr auf dem Wochenmarkt in Wolfstein ein. Thema ist die Vorstellung der Alte- Welt-Initiative der Landkreise Kusel, Bad Kreuznach, Kaiserslautern, des Donnersbergkreises und der Evangelischen Kirche. Alle Bürger haben dabei die Gelegenheit, ihre Gedanken über die ländliche Region in die Entwicklung eines Leitbilds für die „Alte Welt“ einzubringen.

Warum ein Leitbild für die Alte Welt? So groß die Freude unter den Beteiligten ist, dass die Initiative gestartet ist und schon erste Erfolge erzielte, so sehr ist doch allen klar, dass ein solcher Prozess einen langen Atem braucht. Hilfreich ist dabei ein klares Bild über gemeinsame Bedürfnisse und Ziele sowie eine gute Kenntnis der besonderen Merkmale und Chancen der Region. Fragen sind zum Beispiel: Was genau macht die Region lebenswert? Welche Werte verkörpert sie? Welche Besonderheiten gibt es? Und: Was können wir dafür tun, dass viele unserer typisch ländlichen Merkmale (wieder) besser wertgeschätzt werden? Landrat Rubly will sich darüber mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen. Die Ergebnisse aus den Gesprächen fließen direkt in die Leitbildentwicklung ein.

Info