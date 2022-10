Am Sonntag machte der Alte-Welt-Spiele-Wagen in der Gallushalle Station. Wegen des schlechten Wetters unterhielten sich die über 200 Besucher in der geschützten Halle. Der neue Fußboden musste gleich zeigen, was er konnte: Die Kinder schossen den ganzen Tag mit Rollbrettern darüber, jedoch beim Filzen und Tonen musste er durch eine Unterlage vor der Nässe geschützt werden. Der Kinderchor unter der Leitung von Johannes Rutz und die Show-Tanzgruppe „acceptDance“ hatten einen Auftritt. Zusammen mit Dorfraumentwicklern ist der Alte-Welt-Spiele-Wagen Teil der Ideenschmiede. Diese gehört zur Alte-Welt-Initiative. Die Initiative wird von den vier Kreisen Donnersberg, Bad Kreuznach, Kaiserslautern und Kusel sowie der evangelischen Kirche getragen. Sie soll helfen, die Region zwischen Meisenheim, Rockenhausen, Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein strukturell voranzubringen.