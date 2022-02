„Die Fördermittelkulisse ist einmalig.“ Das ist einer der Gründe, warum Rudi Zapp, einer der Initiatoren des Alte-Welt-Projektes, seit Längerem durch Gemeinderäte tourt, um für einen schnellen und sicheren Radweg „Alte Welt“ durch drei Landkreise zu werben. Es wurde schon viel Überzeugungsarbeit geleistet, allerdings drängt die Zeit

Von Reipoltskirchen über Rockenhausen bis nach Schneckenhausen soll ein etwa 25 Kilometer langer Radweg entstehen. Eine Herkulesaufgabe, für die Rudi Zapp bereits 20 Aktenordner gefüllt und zahlreiche Gespräche geführt hat. Der Nußbacher brennt für das Projekt.

Zahlreiche Beteiligte zusammenbringen

Die Idee zu einem Radweg kam schon vor rund vier Jahren auf. Vor fast zwei Jahren stellte sich dann die Frage, warum ein solcher Radweg an der Kreisgrenze enden soll. Es sei ein in dieser Dimension „einmaliges Projekt“ für das Zapp ehrenamtlich unterwegs ist. Mit Kusel, Kaiserslautern und dem Donnersbergkreis sind gleich drei Landkreise involviert. Dazu kommen vier Verbandsgemeinden, zahlreiche Gemeinden sowie die Landesbetriebe Mobilität Worms und Kaiserslautern. Insgesamt sei das Projekt gut aufgenommen worden. Auch die Gemeinden seien mehrheitlich positiv gestimmt. Dennoch sei es manchmal schwierig, die Beteiligten für die Idee zu gewinnen, berichtet Zapp. Es müssten Mauern eingerissen, Rückschläge weggesteckt und der Mut generiert werden, um weiterzumachen. Vom ersten Gedanken bis zum Zeitpunkt, zu dem dann tatsächlich etwas entstanden ist, dauere es. Vielen Beteiligten und Förderern habe er bereits zu danken, sagt der Nußbacher, der gleichzeitig an weitere Grundstückseigentümer appelliert, ein offenes Ohr für das Projekt zu haben.

40 Kilometer langer Rundweg könnte entstehen

Ziel des Radweges sei es, die Region bekannter zu machen, touristisch aufzuwerten, aber auch den Einwohnern schnellere, sichere und auch ökologisch sinnvollere Möglichkeiten der Fortbewegung zu eröffnen. Gerade für junge Familien, die den ländlichen Raum stärker für sich entdeckten, seien Radwege immer wichtiger. Dank des neuen Radweges könnte durch Anschlüsse an bereits bestehende Routen wie den Odenbachtalweg ein Rundweg von rund 40 Kilometern Länge entstehen.

Dank einer Förderung von bis zu 90 Prozent seien die Bedingungen einmalig, findet Zapp. Er habe den Kommunen Abschnitte vorgeschlagen. Viele davon seien bereits rechtssicher. Wo das nicht der Fall ist, weil beispielsweise das Baurecht fehle oder Grundstücksbesitzer nicht mitziehen, müsse man abwarten und immer wieder für die Sache werben, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen – beispielsweise wegen eines Grunderwerbs in Nußbach. Möglich seien manchmal auch alternative Wege. Das Baurecht und die Sicherstellung des Grunderwerbs sind Hauptvoraussetzungen für die Förderung, so Zapp. Immer wieder fehle es an Zustimmungen, vieles sei zu beachten. Mit Verwaltungen, Landespflege und Landwirten müsse alles abgesprochen werden – und das gleich in drei Landkreisen. „Das ist tagesfüllend“, sagt Zapp.

Bis Ende 2023 müssten Wege fertig sein

Da für die Gemeinden trotz einer Förderung von 90 Prozent Kosten entstehen, sollen sie entlastet werden. Im Donnersbergkreis übernimmt der Kreis fünf Prozent der Kosten, die Verbandsgemeinde 2,5 Prozent, für die betroffenen Gemeinden bleiben so ebenfalls noch 2,5 Prozent übrig. In vielen Fällen könnten bereits vorhandene Wirtschaftswege genutzt werden. Bei solchen Kombinationen aus landwirtschaftlich genutztem Weg und Radroute gebe es auch für neue Asphaltdecken gute Fördermöglichkeiten, erklärt Zapp. Natürlich, räumt der Nußbacher ein, müsse auch die Unterhaltung der Wege bedacht werden. Hier gehe es nur miteinander. Sogenannte unselbstständige Radwege entlang von Straßen würden direkt vom Land gebaut. Planung, Finanzierung und Bau sind dann Sache des LBM, so Zapp.

Im Prinzip sei die Vorarbeit gemacht. Für jeden, der mitmacht, sei es günstig, sich quasi – und das sei ganz und gar nicht despektierlich gemeint – „dranzuhängen“. Schwierigkeiten könnte allerdings die zeitliche Komponente machen. Für die Bewilligung der Fördermittel müssen die Wege bis Ende 2023 hergestellt und abgerechnet sein. Das wäre „sportlich“, sagt Zapp, der auf eine Verlängerung hofft.