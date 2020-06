Nach der Pause wegen Corona öffnet am Sonntag, 14. Juni, das Alte-Welt-Museum in Nußbach wieder und kann zwischen 14 und 17 Uhr besucht werden. Zurzeit wird noch die Sonderausstellung „Brauereien in der Alten Welt“ gezeigt, die im November 2019 begonnen hat. Für die Besucher gibt es Kostproben des selbst gebrauten Museumsbieres. Auf Grund der Corona-Beschränkungen dürfen höchstens fünf Personen gleichzeitig im Museum sein. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Anmeldung per Telefon (06364 993917) oder per E-Mail (altewelt-museum@web.de).