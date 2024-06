Nach der Premiere des Alte-Welt-Gesundheitstags in Lauschied im Jahr 2023 wird der zweite Aktionstag im Landkreis Kusel stattfinden. Am Samstag, 15. Juni, wird in Einöllen von 10 bis 16 Uhr rund um die Pfarrscheune ein vielfältiges Programm geboten, das beitragen soll, die Gesundheit von Jung und Alt zu erhalten und zu fördern. Das Programm umfasst die Themenbereiche Erste Hilfe, gesunde Ernährung, Spiel und Bewegung sowie ein Kinderprogramm. Neben örtlichen Vereinen und Initiativen werden die Dorfraumentwickler mit dem Alte-Welt-Spielebus erwartet, First-Responder werden Defibrillator-Übungen abhalten, an einem Mittelalterstand wird Bogenschießen angeboten. Zudem wird an diesem Tag die Einöller Repair-Werkstatt offiziell eröffnet und vom Land-l(i)eben-Team vorgestellt. Dort können sich Jugendliche ab zwölf Jahren zu einem kostenlosen Graffiti-Workshop am 22. Juni anmelden. Bei diesem werde das Logo für die Digitalwerkstatt entworfen, berichtet Ortsbürgermeister Siegfried Berndt. Der Eintritt ist frei, Mittagessen, Kaffee und Kuchen werden angeboten.