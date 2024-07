Jungen Menschen in der Alten Welt etwas bieten – und gleichzeitig nachhaken, was ihnen fehlt. Das ist das Konzept der „Dorfraumentwickler“. Das Team ist dafür in vier Landkreisen unterwegs, um Jugendliche zu erreichen. Bevor das Projekt ausläuft, sollen noch einmal alle Spaß haben – auch die Alten.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam einen Beitrag zur ,Revitalisierung’ des ländlichen Raumes zu leisten“, heißt es auf der Internetseite der sogenannten Dorfraumentwickler