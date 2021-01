Für eine ganz besondere Ausstellung über die Alte Welt sucht die Ideenschmiede Fotos und Geschichten. In Dörrmoschel, Gangloff, Hefersweiler und Schallodenbach sollen zudem digitale Schnitzeljagden entwickelt werden – Mitmacher jeden Alters sind willkommen.

Wenn die Menschen nicht persönlich zusammenkommen können, dann doch einfach digital, haben sich die drei Dorfraumentwickler gedacht. Den Anfang soll ein besonderes Museum machen, sagt Sozialwissenschaftler Lukas Wirth. Um eine virtuelle Ausstellung auf die Beine stellen zu können, werden Menschen gesucht, die ihre ganz persönlichen Erinnerungen zum Thema Alte Welt teilen. „Das können alte Fotos, Gedichte oder gemalte Bilder sein. Eigentlich alles, was für die Bürger wichtig ist“, ergänzt er.

Ziel sei es, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen und zu zeigen, wie vielschichtig die Alte Welt sei. Die Exponate sollen dann von der Ideenschmiede organisiert und auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten veröffentlicht werden. Der Start ist für Ende März geplant, „aber je nachdem wie viel wir zugesendet bekommen, beginnen wir vielleicht auch schon früher“, sagt der Sozialwissenschaftler.

Fragen und Aufgaben

Digitale Schnitzeljagden sollen für die Dörfer Dörrmoschel, Gangloff, Hefersweiler und Schallodenbach entwickelt werden – ein Ort aus jedem der in der Alten Welt aufeinanderstoßenden Kreise. Dazu müssen erst mal die Fragen rund um und quer durch die Gemeinden her. „Ihr kennt euer Dorf am besten. Wir brauchen jede Menge knifflige Fragen und Aufgaben, auch Fotos oder Videos könnt ihr uns schicken“, appelliert Wirth an die Einwohner der vier Orte.

Hat das Team der Ideenschmiede die Anregungen dann zu einer möglichst spannenden und witzigen Tour zusammengefügt, können alle per App (Name: Action Bound) mitmachen. Auch für Auswärtige könnte das eine gute Gelegenheit sein, die Orte näher kennenzulernen. Wirth rechnet damit, dass die digitalen Schnitzeljagden Ende März fertig sein werden.

Für alle

Einen Probelauf für die Idee gab es bereits im Winter, erzählt der Dorfraumentwickler. Da konnten die Konfirmanden der Gemeinden Finkenbach (Donnersbergkreis) und Nußbach die App ausprobieren und spielten sich mit Fragen und Aufgaben durch ihr Dorf. Sie hätten dabei einiges über ihre Heimat gelernt. „Es hat allen viel Spaß gemacht. Deshalb wollen wir die Aktion jetzt für jeden zugänglich machen“, sagt Sozialwissenschaftler Wirth.

Die Ideenschmiede ist Teil der Alte-Welt-Initiative mit Sitz in Reipoltskirchen. Die Kinder- und Jugendarbeit steht zwar im Vordergrund, doch möchten die Dorfraumentwickler alle Generationen mit ihren Aktionen ansprechen. Die drei sind seit vergangenem Jahr tätig, konnten 13 Ortschaften mit dem Alte-Welt-Spielewagen besuchen, waren durch die Corona-Pandemie aber auch eingeschränkt. Deshalb stellen sie zunächst auf digitale Alternativen um.

Info

Ideen, Vorschläge und Beiträge für die Ausstellung ebenso wie die Schnitzeljagden können an info@dorfraum-entwickler.de gemailt werden. Die Dorfraumentwickler sind auch per WhatsApp und Telegram erreichbar unter der Telefonnummer 0151 25567907. Einsendeschluss für die digitalen Schnitzeljagden ist der 28. Februar.