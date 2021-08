Die Gastwirtschaft „Alte Propstei“ auf dem Remigiusberg hat jetzt regelmäßig geöffnet. Die Gewerbegenehmigung liege vor, sagte Wirt Ingo Schade am Mittwoch zur RHEINPFALZ. Nun wartet er nur noch auf die Küche, deren Einbau sich wegen Corona weiter verzögere. Herd und Grillplatte seien immerhin bestellt und könnten rasch geliefert werden, berichtet er. Nur, ob die Monteure so schnell Zeit zum Einbau haben, sei noch unklar. „Die Auftragsbücher sind voll“, weiß er. Es gebe überall Wartezeiten. So wartet der neue Wirt auch noch auf eine Kühlung, um die Küche komplett zu machen. Bis dahin bietet Schade nur kleinere Gerichte an. Geöffnet ist ab 12 Uhr bis in den Abend. Dienstags ist Ruhetag. Ingo Schade hatte die Gastwirtschaft im Frühjahr von der katholischen Kirchenstiftung der Pfarrei St. Remigius Kusel gepachtet.