Ein Leiterwagen aus Holz, ein Einscharpflug, ein Heuwender, ein Grubber und ein Rechen – die wurden früher vom Pferd gezogen. Jetzt sind sie hergerichtet worden und am Stadteingang von Wolfstein – aus Richtung Freibad kommend links an der Hauptstraße – aufgestellt worden. Wie Stadtbürgermeister Herwart Dilly berichtet, standen die Geräte schon lange im Bauhof. Sie wurden der Stadt geschenkt, noch bevor er sein Amt antrat. Die historischen Arbeitsgeräte, außerdem eine alte Kelter, hat der bei der Gemeinde tätige Ein-Euro-Jobber über Winter hergerichtet. Die Kelter ist an der Burg, direkt am Wingert, aufgestellt worden. „Damit man sie auch sieht“, erklärt Dilly. Er habe schon beobachtet, wie eine Familie angehalten habe und die Eltern ihren Kindern die Geräte gezeigt hätten. Der eingeebnete Platz vor Leiterwagen und Co. wurde als Insektenwiese eingesät. Das Gebiet wurde in der von der Stadt in Auftrag gegebenen Bauflächenerkundung für Wohnbebauung empfohlen. „Aber bis es so weit ist, soll es dort grünen und blühen“, sagt der Stadtbürgermeister.