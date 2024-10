Die Formation Alte Bekannte kommt nach Kusel. Die ehemaligen Wise Guys bringen ihr Programm „Nix geht über LIVE! – Weihnachtsedition“ am 22. November, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle auf die Bühne.

Wie schön, dass es in der manchmal etwas hektischen und betriebsamen Zeit vor Weihnachten auch Abende gibt, an denen man sich zurücklehnen, entspannen und sich innerlich auf das Fest vorbereiten kann, das uns allen so am Herzen liegt. Genau solch einen Abend will Deutschlands angesagte A-cappella-Formation Alte Bekannte den Zuhörern ihrer Weihnachtsedition der aktuellen Tournee „Nix geht über live!“ bereiten.

Alte Bekannte sind die früheren, erfolgreichen Wise Guys, die aber nach ihrer Umbenennung irgendwie noch erfolgreicher geworden sind, so der Veranstalter weiter. Ihre Auftritte in Kusel waren bisher vom Pech verfolgt: Verschiebung, Verschiebung, Verschiebung, Absage stets wegen nicht änderbarer Umstände. Nun aber ist dieser 22. November, ein Freitag, ganz fett und mit drei Ausrufezeichen im Tourneekalender dieses singenden Quintetts notiert.

Das Anliegen beim Auftritt: sich gemeinsam in besinnlicher, aber natürlich auch fröhlicher Atmosphäre auf Weihnachten zu freuen. Schöne traditionelle Weihnachtslieder im einzigartigen Alte-Bekannte-Sound wechseln sich ab mit weihnachtlichen Songs aus eigener Feder und natürlich den beliebtesten Hits der Vokal-Formation, die ihr Ziel konsequent verfolgt: den Besuchern einen besonderen und unterhaltsamen Abend zu verschaffen – immer auch mit einem Augenzwinkern, verspricht die Presseinfo.

Info

Karten in Kusel im Bürgerbüro der Kreisverwaltung Kusel, Telefon 06381 424496, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unterhttps://www.landkreis-kusel.de/landkreis/tourismus-kultur/kultur/kulturprogramm/kulturprogramm-2024-25/alte-bekannte/ oder www.kultopolis.com.