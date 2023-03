Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Gloria in excelsis Deo!“ Aus vollem Halse singen die kleinen und großen Engel das „Ehre sei Gott“. Anmutig sehen sie aus in ihren weißen Kleidchen und ihrem Kopfschmuck. Das ist ihr Auftritt, und sie haben eine wichtige Aufgabe in dem ökumenischen Krippenspiel, das an Heiligabend um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg aufgeführt wird.

Es ist noch etwas hektisch bei der Generalprobe: Rasch werden Kostüme übergestülpt. Die Organistin Monika Collet spielt schon mal einige Weihnachtslieder an. Gabi