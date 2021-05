Ein Badehaus mit Kabinen mit Holzzubern, ein Brunnen, eine Gartenanlage: Lange bevor es das Etikett Wellness gab, florierte schon die Bad- und Trinkanstalt in Diedelkopf. Salzwasser machte es möglich.

Rund zwei Generationen lang blühte im 19. Jahrhundert das Geschäft mit dem salzhaltigen Wasser der Diedelkopfer Herzog-Johannes-Quelle. Bei Hautleiden und Stoffwechselproblemen sollte die Sole-Kur Linderung bringen. Bis zu 4000 Anwendungen pro Jahr wurden verabreicht, bevor um das Jahr 1900 herum die Konkurrenz anderer Heilbäder übermächtig und der Betrieb versteigert wurde, die Heilquelle zumindest kommerziell versiegte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Geschäft mit dem Diedelkopfer Salz schon eine über 300-jährige Geschichte. 1595 wurde unter Herzog Johannes I. die erste Saline gebaut. Billigeres Salz freilich kam aus Lothringen ins Zweibrücker Land. So rückte früh der medizinische Zweck ins Blickfeld: Friedrich Ludwig (1619 – 1681) erbte 1661 das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und kam bald nach dem Amtsantritt zur Badekur. Schwächlich war er zwar eher nicht: Friedrich Ludwig überlebte alle seine 13 blaublütigen Kinder und vermutlich auch noch zwei seiner unstandesgemäßen. Er weigerte sich auch, dem strahlenden Franzosenkönig Ludwig XIV den Eid zu leisten. Worauf der 1680 Zweibrücken kurzerhand besetzte und der Herzog bald gramgebeugt starb.

Auf Süßwasser gestoßen

Was die Sole-Quelle angeht, folgte im Lauf der Jahrhunderte zunächst ein großes Gradierwerk mit vier Brunnen zur Salzgewinnung. Bald sollte noch mehr Wachstum her. Man bohrte tiefer, durch den Fels hindurch und stieß auf – Süßwasser.

Zuletzt in den 1970-er-Jahren machte Kusel einen Anlauf, Kurstadt zu werden. Wieder wurde gebohrt, 96 Meter tief. Der Salzgehalt des Wassers stieg danach wieder an, doch der Zufluss wurde schwächer. Aus war der Traum von Bad Kusel.

Salz aus Gesteinen

Doch wo kommt das Salz in Diedelkopfs Untergrund überhaupt her? Aus den Gesteinen, erläutert Thomas Dreher, am Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz Leiter der Geologieabteilung. Man dürfe sich die Solquelle nicht so vorstellen, dass ein Salzstock in der Tiefe sei, sagt Dreher. „Das Wasser stammt aus dem tieferen Untergrund und steigt dort auf, wo es durchkommt, beispielsweise an Klüften. Die erhöhten Salzgehalte stammen aus den von Grundwasser durchflossenen Gesteinen, weil durch die lange Aufenthaltsdauer ausreichend Zeit für die Lösung der Minerale besteht.“