Wenn Werner Lang diese Geschichte erzählt, muss er selbst immer wieder grinsen. Denn was sich 2008 beim Königsberglauf ereignete, damit hätte er nie gerechnet. Der Vorsitzende des SV Hinzweiler bekam im Vorfeld des Laufes einen Anruf von einem Athleten aus Freiburg, der sich bei ihm erkundigte, ob er als Sehbehinderter beim Königsberglauf starten könne. Lang versicherte ihm, dass das kein Problem sei. Wenn er von Freiburg nach Hinzweiler komme, dann sei auch die Laufstrecke für ihn kein Problem. Der Freiburger reiste mit seiner Frau an und erkundigte sich, wo denn sein Begleitläufer zu finden sei. Werner Lang war perplex, zögerte aber nicht lange. Er drückte die Stoppuhr, mit der er am Streckenrand die Zeit messen wollte, einem seiner Kollegen in die Hand, schnürte die Laufschuhe, verband sich mit einem Seil mit dem Sehbehinderten und machte sich untrainiert auf die 13 Kilometer lange Strecke den Berg hoch.

Umsichtig und sorgsam lotste er seinen Seilpartner durch den Ort, den Berg hoch, durch den Wald und wieder zurück zum Sportplatz. Dort angekommen, bedankte sich der Freiburger bei ihm, konnte sich eine Bemerkung aber nicht verkneifen: Dass er ohne seinen Begleiter doch deutlich schneller gewesen wäre ...