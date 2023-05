Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den vergangenen Jahrzehnten hat der Stiftungsgedanken an Attraktivität gewonnen. Vorreiter im Kreis Kusel ist die Alois-Hemmer-Stiftung, die 1993 gegründet wurde und seither gemeinnützige Sozialeinrichtungen fördert. Der Namenspatron der Stiftung wäre am 27. Juni 100 Jahre alt geworden.

Alois Hemmer stammt aus Ohmbach, wo er 1921 als neuntes von zehn Kindern der katholischen Eheleute Johann und Rosa Hemmer geboren wurde. Sein Vater war Bergmann, die Mutter versorgte die Familie