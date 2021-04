Weil die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 50 lag, hat die Kreisverwaltung am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Karsamstag in Kraft tritt. Allerdings enthält diese nur vergleichsweise moderate Maßnahmen.

Unter anderem ist künftig wieder Terminshopping in den Geschäften Pflicht – allerdings gibt es dazu jede Menge Ausnahmen. Diese reichen von Lebensmittelmärkten und Drogerien über Verkaufsstände bei Wochenmärkten, Tankstellen, Geldinstituten und Baumärkten bis zu Buchhandlungen und Gärtnereien.

Amateur- und Freizeitsport ist in und auf allen Sportanlagen nur im Freien und mit maximal fünf Personen aus drei Haushalten erlaubt. Kinder unter 15 Jahren dürfen in Gruppen mit bis zu 20 Kindern und einem Trainer trainieren – allerdings nur kontaktfrei und das im Außenbereich. Der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist ab Karsamstag wieder untersagt.

Landrat Otto Rubly betonte gegenüber der RHEINPFALZ, dass es sich um sehr sanfte Einschränkungen handele, von denen er hoffe, dass sie die Inzidenz wieder unter 50 drücken. Dies muss der Kreis nach der momentan gültigen Landesregelung an sieben Tagen hintereinander schaffen, um die jetzt verfügten Einschränkungen wieder aufheben zu können. Würde die Inzidenz hingegen weiter steigen und womöglich die 100 überschreiten, müsse er schärfere Beschränkungen verfügen.