Der Kuseler Allgemeinmediziner Helmut Flaig wird zum Jahreswechsel in den Ruhestand gehen. 28 Jahre führte er in der Kreisstraße eine Praxis – zuletzt in der Ringstraße. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Der 68-jährige Flaig habe sich vor rund einem halben Jahr zum Aufhören entschlossen. Aus gesundheitlichen Gründen. Sein Ziel: Er wollte zuvor noch einen Nachfolger für die Praxis finden. Das ist ihm in Peter Szigligetti gelungen. Der Kontakt der beiden Mediziner sei durch Bekannte zustande gekommen.

Szigligetti ist in Ungarn geboren. Dem 49-Jährigen wurde das Interesse an seinem Beruf quasi in die Wiege gelegt. Denn sowohl sein Vater als auch seine Mutter sind Ärzte. 1997 promovierte er an der Universität Debrecen im Fach Humanmedizin. Es folgten Auslandsaufenthalte in den USA und in England. Schon als Medizinstudent arbeitete er als Notfallsanitäter, anschließend war er als Notarzt in Voll- und Teilzeit tätig. In England arbeitete er als Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. 2013 wechselte er zum Westpfalz-Klinikum Kusel, wo er drei Jahre als Anästhesist und fünf Jahre lang als Facharzt für innere Medizin tätig war. Anfang Oktober begann er eine Praxisassistenz auf seiner künftigen Arbeitsstelle. Ab dem neuen Jahr besitzt er eine Zulassung als hausärztlich tätiger Internist in Kusel.

Szigligetti wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Kreisstadt. Der künftige Ruheständler Flaig, der bis vor zwei Jahren auch leitender DRK-Notarzt war, freut sich auf den Ruhestand. Denn nun habe er mehr Zeit, seinen Hobbys zu frönen: Golf, Tauchen, Briefmarkensammeln und Kochen.