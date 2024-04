Am Samstag, 27. April, wird ab 11 Uhr die Wiedereröffnung des Bierkellers gefeiert. Der Eingang ist in der Bahnhofstraße 57c in Schönenberg-Kübelberg zu finden. An diesem Tag ist es möglich, den Bierkeller zu besichtigen – inklusive Verkostung des „Schönenberger Kellerbiers“. Der Eintritt ist frei.

Was das eigens für die Südkreis-Gemeinde gebraute Kellerbier ausmacht, erfahren Sie hier.