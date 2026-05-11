Ihr Haus hat gebrannt, ihr Vater liegt im Krankenhaus. Alina Aghamiryan aus Glan-Münchweiler macht eine schwere Zeit durch. Und hält den Kopf trotzdem hoch. Eine Begegnung.

Sie fährt auf dem Parkplatz vor, steigt aus dem Wagen, sieht den RHEINPFALZ-Redakteur, der schon auf sie wartet. Er blickt durch den Metallzaun auf die Brandruine, die mal ein Wohnhaus war – kein schöner Anblick. Doch die Besitzerin Alina Aghamiryan macht einen sehr gefassten Eindruck. Sie setzt sich zusammen mit dem Redakteur auf eine Bank an der Straße und beginnt, vom 20. April zu erzählen. Ohne Hemmungen, ohne Tränen. An jenem Montag brach in dem Gebäude im Hintergrund das Feuer aus. „Es konnte kaum etwas gerettet werden“, sagt sie. Was der Brand nicht zerstört habe, sei durch das Löschwasser, das sich seinen Weg durch die drei Etagen bahnte, unbrauchbar geworden.

Ein Bild der Zerstörung: das Dachgeschoss in Alina Aghamiryans Haus. Foto: Alina Aghamiryan/oho

„Der dritte Stock ist komplett zu Asche verbrannt, da steht nichts mehr“, sagt Aghamiryan. In den Geschossen darunter hänge die Decke teilweise herunter, der Boden sei nass, die Wände und Möbel kaputt. Rund um das Haus liegen zerbrochene Ziegel auf dem Boden, etliche Fenster sind zerborsten, Regentropfen fallen durchs kaputte Dach. „Ich habe an dem Morgen einen Anruf von einer fremden Nummer erhalten“, berichtet die 28-Jährige. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich gerade auf der Arbeit in Idar-Oberstein. Die Angaben am Telefon hätten sie erst mal verwirrt: „Zunächst dachte ich, das Haus meines Bruders brennt“, sagt Aghamiryan. Erst nach nochmaligem Telefonieren habe sie erfahren, dass es sich um ihr eigenes Haus handelt. Das, in dem sie mit ihren Eltern lebt. Und in dem sie vorübergehend die Familie ihres Bruders aufgenommen hat.

„Ich wusste nicht, wohin ...“

„Ich habe gesagt: ,Wie, das Haus brennt?! Mein Papa ist drin! Holt ihn raus!’“ Die 28-Jährige habe sich ins Auto gesetzt und sei schnell in Richtung Glan-Münchweiler gefahren. Ihre Mutter, die im Wasgau-Markt arbeitet, sei sofort zum Haus gerannt, als sie von dem Unglück erfahren habe. „Sie wollte meinen pflegebedürftigen Vater retten, der sich im Dachgeschoss befand – dort, wo der Brand ausgebrochen ist“, erzählt Aghamiryan. Feuerwehrleute hätten die Mutter jedoch auf der Treppe aufgehalten – und die Rettung übernommen.

Das Feuer brach an einem Montagmorgen im April aus. Foto: Stefan Reichhart/Feuerwehr/oho

„Als ich in Glan-Münchweiler ankam, war mein Vater in einem Krankenwagen, meine Mutter in einem anderen Krankenwagen und das Haus hat gebrannt“, erzählt Aghamiryan. „Ich wusste gar nicht, ob ich nach rechts, nach links oder geradeaus soll.“ Der Rettungshubschrauber kam, brachte ihren Vater in die Uni-Klinik Homburg, wo er noch heute liegt. Dessen Gesundheitszustand trifft die junge Frau viel härter als das Haus, sagt sie. Er habe an dem Morgen sehr viel Rauch eingeatmet, die Lunge sei stark geschädigt, zurzeit sei er nur schwer ansprechbar. „Nichts geht über Menschenleben“, sagt Aghamiryan. Für Freude sei im Moment kein Platz in ihrem Leben. Die könne sie erst wieder empfinden, wenn es ihrem Papa bessergehe. „Im Moment ist alles in dunklen Farben.“

Termine, Termine, Termine

Die gebürtige Armenierin zeigt dem Redakteur ihren Kalender auf dem Handy: Dort reihen sich die Termine und Verpflichtungen aneinander. „Ich hatte früher schon die Hauptverantwortung in der Familie und muss jetzt noch mehr regeln“, sagt sie. „Arztgespräche, Termine mit dem Anwalt und Versicherungen, dazu noch meine normale Arbeit.“ Aghamiryan ist aktuell als Lehrkraft tätig: Sie unterstützt Menschen dabei, wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen.

Der Job ist jedoch nur eine Überbrückung für sie. Eigentlich möchte die 28-Jährige in den gehobenen Dienst der Polizei. „Ich habe in Brandenburg mit dem Studium begonnen und währenddessen einen Bundeslandwechsel beantragt, um bei meiner Familie sein zu können“, berichtet sie. Ihr Vater habe schon vor dem Brand mit einer Krankheit gekämpft – wegen der Behandlung kam die Familie 2010 nach Deutschland, lebte zuvor erst in einer Mietwohnung in Glan-Münchweiler und dann bis zum Hauskauf 2024 in Ramstein.

Hartnäckig und stressresistent

Seit dem Landeswechsel hat Aghamiryan jedoch Schwierigkeiten: Momentan bekommt sie keinen Studienplatz. „Es macht mir ja nichts aus, mit dem Studium hier noch mal von vorne anzufangen, ich hatte erst ein paar Monate hinter mir.“ Doch die Begründung, warum sie es nun gar nicht neu aufnehmen könne, ist für sie nicht nachvollziehbar: psychische Belastung wegen ihres kranken Vaters. Dagegen möchte sie sich auf dem Rechtsweg wehren. „Meine familiäre Situation wird gegen mich ausgelegt – das ist nicht okay“, sagt die junge Frau. Sogar die Einstellungsprüfung habe sie in Rheinland-Pfalz noch mal neu ablegen müssen. In beiden Bundesländern schloss sie sie mit Erfolg ab.

Familie Aghamiryan kam im Jahr 2010 aus Armenien nach Deutschland. Foto: Alina Aghamiryan/oho

„Ich bin sehr stressresistent“, sagt sie auf die Frage, wie sie zusätzlich zu dieser beruflichen Herausforderung nun auch noch die Folgen der Katastrophe vom 20. April bewältige. Mittlerweile nimmt sie das Geschehene hin: „In den ersten Tagen habe ich mir aber nur gewünscht, aus diesem Alptraum aufzuwachen.“ Die ersten beiden Nächte nach dem Brand habe sie in einer Ferienwohnung verbracht. „Eine Notunterkunft, für die wir natürlich dankbar waren.“ Zurzeit schlafe sie auf einer Matratze in einem Haus, das ein Bekannter der Familie zur Verfügung gestellt habe. „Ansonsten haben wir nichts“, sagt Aghamiryan. „Keinen Fernseher, keine Couch.“ Wenn ihr Vater nach Hause komme, brauche sie dringend ein Bett für ihn. Ihr Bruder, der nur übergangsweise bei ihr im Haus gewohnt habe, könne mit Frau und Kindern zum Glück bald in deren frisch renoviertes Haus einziehen.

Lichtblick: Ein Jaulen aus dem Erdgeschoss

Zu allem Überfluss sind auch die acht Vögel, die Alina Aghamiryan zu Hause hielt, dem Feuer zum Opfer gefallen. „Ich musste mich durchsetzen, dass wir am zweiten Tag nach dem Brand wenigstens noch mal kurz ins Erdgeschoss durften, um nach der Katze zu suchen.“ Und siehe da: Das Tier hatte überlebt. „Schon als ich durch die Tür ging, hörte ich ein Jaulen“, erzählt die 28-Jährige. Ebenfalls „gerettet“ werden konnte das Auto ihres Bruders, erzählt sie. Es habe direkt vor dem Haus gestanden. „Da die Schlüssel im Haus verbrannt waren, mussten wir es irgendwie mithilfe der Feuerwehr fortbewegen.“

Von der Polizei beziehungsweise dem Brandermittler hat Aghamiryan die Information bekommen, dass ein Zwischendeckenkabel Ursprung des Feuers gewesen sei: „Sie gehen von einem Kurzschluss aus. Es war jedenfalls kein Eigenverschulden.“ Die Folgen des Brands kosten die Familie nicht nur viel Kraft, sondern auch eine Menge Geld. Der Sachschaden sei sechsstellig, auf eine Zahlung der Versicherung müsse sie wohl noch Monate warten, sagt Alina Aghamiryan.

Was passiert mit dem Haus?

Wie geht es mit dem Haus nun weiter? Das dritte Stockwerk soll komplett abgetragen werden, sagt die junge Frau. Ob das zweite Geschoss renoviert werden kann, befinde sich zurzeit noch in der Klärung. „Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll“, spricht sie ihre Zweifel aus.

Auch im ersten Obergeschoss sieht es nicht gut aus. Dort hat das Löschwasser Wände, Decken, Boden und Möbel in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Alina Aghamiryan/oho

Nach dem Gespräch verabschiedet sich Alina Aghamiryan freundlich bei dem Redakteur und macht sich auf den Weg in ihre Unterkunft. Es ist schon Abend – aber die Verpflichtungen reißen nicht ab. Und ob sie schlafen kann, weiß sie noch nicht.

Spendenkonto für die Familie

Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler hat ein Spendenkonto eingerichtet, über das man der Familie etwas zukommen lassen kann. „Leider ist dort bislang noch nicht so viel eingegangen“, sagt Ortsbürgermeister Karl-Michael Grimm der RHEINPFALZ. „Und da im Moment so viele Sachen auf die Familie einprasseln, ist ihr mit Geld sicherlich am meisten geholfen.“

Spendenkonto

IBAN: DE70 54092400 0005 764408, Verwendungszweck: „Brand in Glan-Münchweiler“.