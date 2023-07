Umfangreiches Sportprogramm, Unterhaltung und ein „Tag der offenen Tür“ – das erwartet die Besucher des Sportfestes vom VfR Baumholder am Wochenende vom 21. bis 23. Juli. Alle Fußballmannschaften des VfR und der Jugendspielgemeinschaft zeigen sich in Partien gegen interessante Vereine.

Höhepunkt wird sicherlich das Spiel des neuen Oberligisten VfR Baumholder gegen die SV Elversberg II am Samstag, 22. Juli, um 17 Uhr im Rahmen der Saisonvorbereitung sein.

Los geht es am Freitag bereits um 15 Uhr mit einem Boule-Schnuppertag im Stadion, an dem jeder teilnehmen kann. Anschließend messen sich drei Jugendteams der F-, E- und U21-Mannschaften auf dem Rasenplatz. Das Programm am Samstag beginnt um 12 Uhr mit einem Jugendspiel der D-Junioren, bevor ab 13 Uhr der „Tag der offenen Tür“ beginnt. „Wir präsentieren die Sparten und Gruppen des VfR Baumholder mit ihrem vielfältigen Sportangebot und laden ein, an den Mach-mit-Angeboten auf dem Sportplatz und in der Halle teilzunehmen. Darüber hinaus können sich die Sponsoren- und Werbepartner des VfR Baumholder präsentieren und ihre Ausbildungs-, ihre dualen Studienplätze und ihre Job-Angebote zeigen. Wir schaffen einen Marktplatz der Begegnungen“, so Dieter Bergisch, Vorsitzender des VfR Baumholder.

Samstagabend Livemusik

Ebenfalls im Angebot sind zwei Radtouren mit Mountainbikes und Rennrädern ab 14 Uhr, bevor drei weitere Fußballspiele mit der B- und C-Jugend, sowie der ersten Mannschaft stattfinden. Gegen 20 Uhr unterhält das Duo „L & L Acoustic“, Lukas & Lara Decker, mit Live-Musik die Gäste.

Der Sonntag startet sportlich um 10.30 Uhr mit einem Schnuppertraining der jüngsten Fußballer (G-Junioren). Zeitgleich beginnt der Frühschoppen mit entsprechender Musik. Ab 12 Uhr gibt es Spießbraten und Salate. Um 14 Uhr startet ein Fußballturnier mit SG Idar-Oberstein/Algenrodt, TSG Burglichtenberg, SG Niederhambach/Schwollen und VfR Baumholder II. Den Abschluss bildet das Spiel der VfR-Damenmannschaft gegen den 1. FC Niederkirchen II um 18 Uhr.