Sieben Kilometer, neun Stationen, Musik und Kulinarik: In Wolfstein startet die Dubbeglaswanderung. Das sollten Besucher zu Anreise und Ablauf wissen.

Die vierte Auflage der Dubbeglaswanderung am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, mit abwechslungsreichem Programm aus Wandern, Musik und Kulinarik steht in den Startlöchern. Zur „besucherstärksten Wanderung in der Westpfalz“ – wie der Vorsitzende des ausrichtenden Wolfsteiner Verkehrsvereins, Leon Niebergall, betont – erwartet das Team wieder Besucher aus nah und fern.

Was erwartet die Besucher?

Ein etwa sieben Kilometer langer Rundwanderweg mit neun Stationen. Die Dubbeglaswanderung bietet einmal mehr: Wandern mit weiten Panoramaaussichten über Wolfstein und Umgebung, regionale Weine, Kulinarisches von Herzhaftem wie Grill- und Wildspezialitäten und Flammkuchen bis zu süßen Snacks wie Crêpes, eine Menge Musik, auch entlang der Strecke. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Samstagabend steigt ab 19 Uhr auf dem zum Schorleplatz umfirmierten Rathausplatz die Dubbeglasparty mit der Band Sergeant.

Was ist bei der Anreise zu beachten, und wo können Besucher parken?

Die Parkplätze am Schorleplatz sowie entlang der Hauptstraße in Wolfstein sind begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anreise empfohlen – zudem sollten Fahrer der Beschilderung folgen. Bislang habe es nie Parkprobleme gegeben, weil viele Wanderer mit dem Zug anreisen oder sich fahren lassen, um das Angebot komplett zu nutzen und nicht mehr selbst fahren zu müssen, weiß Niebergall aus Erfahrung. Am Samstag und Sonntag fahren ganztägig doppelte Züge, um allen Besuchern ausreichend Platz bei der Anreise mit der Bahn zu bieten. Zusätzlich gibt es am Samstagabend nach der Dubbeglasparty einen Sonderzug. Abfahrt in Richtung Lauterecken ist um 22.05 Uhr, nach Kaiserslautern um 22.45 Uhr.

Wo startet die Wanderung?

Der Rathausplatz ist offizieller Start- und Endpunkt, aber der Einstieg in die Wanderung ist überall möglich. Es können auch nur einige Stationen angelaufen werden.

Was ist zu beachten?

Der Großteil des Weges ist befestigt und gut begehbar. Da der Weg an einigen Stellen unbefestigt ist und es Steigungen gibt, sollten Kinderwagen geländetauglich sein. An mehreren Stationen gibt es mobile Toiletten, die in der Wanderkarte verzeichnet sind. Wer seinen Hund mitbringen will, soll ihn an der Leine führen und das Wasser nicht vergessen.

Welche größeren Änderungen gibt es zu den Vorjahren?

Die Streckenführung wurde leicht geändert. Die größte Änderung betrifft die zweite Station, die von der Jugendherberge hoch über Wolfstein ans Kalkbergwerk verlegt wurde. Das habe neben logistischen Gründen – wie einem besseren Zugang zu Wasser, Strom und Toiletten – auch den Vorteil, dass einige Steigungen für die Wanderer entfallen. Zudem hätten ohnehin viele ortskundige Besucher die Etappe abgekürzt, sodass auch der Standbetreiber vom neuen Standort profitieren sollte. Eine weitere Station wurde aus infrastrukturellen Gründen in einen privaten Hof verlegt. Für etwas mehr Nachhaltigkeit setzen die Organisatoren neben klassischen Wanderkarten, die an jeder Station vorhanden sind, auch auf digitale Pendants.

Wo gibt es das Wanderpaket?

Der Vorverkauf für Wanderpakete läuft, es wird aber auch am Startpunkt, dem Schorleplatz, noch welche geben. Am Sonntag erhalten die ersten 200 Mütter zudem ein kleines Muttertagsgeschenk. Das Wanderpaket, dessen Erwerb kein Muss ist, enthält ein Original-Dubbeglas, einen Glashalter (statt des Beutels im Vorjahr), die digitale Wanderkarte, zwei Schorle sowie ein Bändchen für weitere vergünstigte Schorlen an allen Stationen.

Findet die Wanderung auch bei schlechtem Wetter statt?

Ja, auch bei Regen wird gewandert. Nur bei extremem Unwetter kann es zu Einschränkungen kommen. Es empfiehlt sich, wetterfeste Kleidung einzupacken.

Wo gibt es weitere Informationen?

Weitere Informationen zur Route, den Stationen sowie dem Ablauf sind unter www.dgw-wolfstein.de abrufbar.