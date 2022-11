Bei einer Feier im Hambacher Schloss in Neustadt wurden am Dienstag die Anerkennungsurkunden an die neuen Leader-Regionen für die Förderperiode 2023 bis 2027 vergeben. Vom EU-Förderprogramm für ländliche Entwicklung werden in diesem Zeitraum rund 80 Millionen Euro für 21 Leader-Regionen im Land zur Verfügung gestellt, informiert das Wirtschaftsministerium. Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat sich der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) „Donnersberger und Lautrer Land“ angeschlossen – ein eingetragener Verein, der sich aus mehr als 40 Institutionen zusammensetzt und ab kommenden Jahr mit leicht verändertem Zuschnitt agieren wird. Die VG Kusel-Altenglan gehört jetzt zur LAG Westrich-Glantal, in der die VG Oberes Glantal schon länger mitmischt.