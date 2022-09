Statt Ortsbürgermeister Dieter Edinger eröffnete am Dienstagabend Beigeordneter Rolf Weyrich die Ortsgemeinderatssitzung. Allerdings ließ er nicht nur den Ortsbürgermeister entschuldigen, sondern der gesamte Rat sei an Corona erkrankt. Weyrich weiter: „Damit schließe ich die Sitzung“. Die Gemeinde hat neun Ratsmitglieder, wobei zwei an dem Abend neu vereidigt werden sollten. Weil ausnahmsweise auch keine Zuhörer erschienen waren, ist davon auszugehen, dass wenigstens der Dorffunk funktionierte.