Unter Alkoholeinfluss hat ein 18-jähriger Fahranfänger in Altenkirchen in der Nacht zum Sonntag einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam der 18-Jährige gegen 2.55 Uhr in der Schillerstraße von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Sandsteinpfosten an der Kirche. Am Fahrzeug entstand nach Angaben der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahranfänger blieb aber unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über einem Promille ergeben. Zu Beweiszwecken musste der junge Autofahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Desweiteren stellte die Polizei einen Antrag auf Entziehung der Fahrerlaubnis.